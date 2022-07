​Législatives : BBY/Fass-Ngom promet une majorité confortable au président Macky SALL – vidéo

La caravane de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) s’est rende hier dans la cité de Mame Rawane NGOM. Après une séance d’entretien et des recueils de prière auprès du Khalif Serigne Ousmane NGOM, Mansour FAYE et sa délégation ont été accueillis à Fass-Ngom par une mobilisation de militants et sympathisants sous la houlette de leur mandataire et maire, Ibrahima DIAO. Ce dernier a magnifié les efforts consentis par le président Macky SALL au bénéfice de sa localité. Il s’agit notamment de l’inscription de Fass-Ngom sur la liste des localités bénéficiaires du programme national d’électrification rurale et l’adduction d’eau potable. M. DIAO a réitéré la détermination de son équipe à assurer une majorité confortable au président Macky SALL, compte tenu de l’attention que chef de l’Etat accorde à son terroir. Un engagement magnifié par la tête de liste de la majorité présidentielle, Mansour FAYE. « Aux joutes électorales précédentes, les résultats de Fass-Ngom, nous ne l’obtenons dans aucune commune du département. C’est le fruit de son travail et nous le remercions vivement au nom du président Macky SALL », a déclaré le maire de Saint-Louis. « Votre personne physique suffit à battre campagne parce que vous avez su partager vos biens avec votre communauté », a ajouté le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.