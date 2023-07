​Médecine : la 6e Promo de l’UGB reçoit ses parchemins et ses viatiques (vidéo)

Trente-trois (33) étudiants de l’UFR de la sixième promotion de l’UFR des Sciences de la Santé de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont reçu leurs diplômes samedi à l’occasion d’une cérémonie solennelle qui a mobilisé la communauté, les parents et des professionnels de la santé.



Déjà, 7 parmi ces heureux récipiendaires ont réussi le concours très sélectif des internats des hôpitaux.



Pour fêter leur sortie de promotion, les Sanarois ont apporté leur contribution à l’accès d’une santé de qualité aux populations de la région de Saint-Louis et du Sénégal. En effet, ils ont mené des consultations gratuites sur différentes pathologies et des remises de médicaments dans divers coins du territoire.



Le professeur Magatte NDIAYE, recteur de l’UGB a exprimé sa « fierté » en marge de la consécration et invitant les sortants à maintenir le cap de l’excellence au cursus professionnel qu’ils franchissent. Il les invite à porter en bandoulière les « valeurs essentielles à la pratique de leur promotion » en les exhortant par ailleurs « à rehausser le plateau médical de l’hôpital de Saint-Louis ».