​Moustapha Sarr, meurtrier présumé de sa femme, arrêté à Saint-Louis

Un homme du nom de Moustapha Sarr a tué sa femme à coups de couteaux à Kaolack. Les faits se sont déroulé ce mardi 26 aux environs de 16h au quartier Bongré ( commune de Kaolack ), selon une source policière qui s’est ouverte à SeneNews.



Gérante d’un point de transfert d’argent Mbossé Thiam a été mortellement poignardée par son mari Moustapha Sarr, qui a attendu patiemment que les clients de son lieu de travail partent pour la trouver à l’intérieur afin de commettre l’irréparable.



Moustapha Sarr avait pris 600 milles francs du point Wari où était employée sa femme. Malgré une plainte contre lui, il était revenu pour demander une médiation avec sa femme qui avait fini de demander et obtenu le divorce » nous a raconté une amie de la défunte.



À Nietty Gouy où habite la défunte, l’émotion est à sa comble. Le caractère prémédité et violent du meurtre a du mal à passer. » Comment peut – on tuer aussi sauvagement une femme qui a porté notre enfant ? Avec plusieurs coups de couteaux ! » se désole le voisinage.



Ayant pris la fuite après son meurtre, le sieur Sarr est activement recherché par la police qui a ouvert une enquête. La défunte sera inhumée aujourd’hui à 17 heures.



