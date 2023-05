​Saint-Louis : lancement d’un programme de vulgarisation des Sciences chez les filles (vidéo)

L’inspectrice d’académie de Saint-Louis a présidé samedi, la cérémonie officielle de lancement de « STEM Mousso » porté par d’anciens bénéficiaires du programme de bourse américaine Yali. Il s’agit d’une initiative de formation gratuite dans les Sciences, Technologies, Ingénierie, Art et Mathématiques dédiée aux lycéennes et aux collégiennes. Adiarara Diagne SY a salué l’aspect ludique et pédagogique adopté par ce programme en vue d’assurer une meilleure promotion de ces disciplines souvent délaissées par les jeunes filles. Une tendance que Go4stream veut renverser. Djeynaba THIAM, la cofondatrice, indique que leur initiative va permettre aux bénéficiaires de se « surpasser sur des projets et challenges innovants avec l’appui d'un mentor ». Elle donne l’occasion aux élèves « de découvrir les métiers, rencontrer des femmes leader et inspirantes dans leur domaine », a-t-elle renseigné.