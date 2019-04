​Saint-Louis : les filles excellent à l’école, mais n’avancent pas (vidéo)

La présidente du comité régional des enseignantes pour la Promotion de la Scolarisation des Filles (SCOFI) a évoqué, ce matin, les efforts consentis dans la scolarisation des filles en indiquant que l’efficacité de politique a permis d’enregistrer des résultats probants.



« Nous ne parlons plus d’accès à l’école, maintenant. Désormais, c’est le maintien et le suivi qui sont les grands défis à relever », note Marième DIAGNE.



En a croire l’enseignante, « des pesanteurs sociales freinent encore l’avancement des filles dans les études ». « La plupart des élèves, arrivées en classe de seconde, sont données en mariage. D’autres sont violées ou subissent d’autres injustices », a-t-elle regretté.



« Pourtant, elles excellent. Elles prennent la première place dans la plupart des établissements de la zone », a-t-elle, toutefois, signalé.



Mme DIAGNE s’exprimait en marge de la journée d’excellence organisée par son organisation et parrainée par le docteur Ahmadou DIA. Cette année, la communion a été axée autour du thème : l’introduction des langues nationales dans les enseignements apprentissages ».



Le SCOFI a profité de l’occasion pour remettre des prix aux lauréates d’un concours qu’il avait organisé. Il a offert également des kits scolaires et hygiéniques aux filles vulnérables.



L’Inspectrice de l’Éducation et de la Formation a salué l’engagement du CREPSCOFI en faveur des filles. Mme SARR Ndèye Selbé Badiane a magnifié le sentiment d’émulation que cet évènement va susciter chez les récipiendaires.



