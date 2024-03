​Santé de la reproduction : au Cem de Guinaw rails, la vulnérabilité de la jeune fille, rappelée

L’Inspecteur de l’Éducation et de la formation de la Commune (IEF) Al Ousseynou SARR, a présidé hier mercredi la quatrième édition de la conférence du club de jeunes filles du Cem Guinaw rails. Une activité organisée en collaboration avec la direction régionale de Plan Sénégal. Cette année, les collégiennes ont proposé la tenue d’un panel la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Une occasion pour Mme Khady Sarr NIANG, professeur de Lettre, d’Histoire et de Géographie d’insister sur la vulnérabilité des jeunes filles et de la nécessité de renforcer la sensibilisation autour de cette problématique.