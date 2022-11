​Trois écoles de Saint-Louis initiées à la robotique – vidéo

Les écoles élémentaires Ousmane SOUMARE de la Langue de Barbarie, Président Abdou Diouf (ex-Emile SARR) et des jeunes filles Boubacar DIOP ont été enrôlées dans un projet d'intégration à la robotique pédagogique. Ce programme dont la pertinence a été magnifiée par l’Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Saint-Louis, est la résultante d’une synergie entre chercheurs de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et celle d Québec à Montréal (UQAM) avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Il vise à développer des compétences scientifiques chez les élèves et leurs maîtres. Pour cette phase pilote, vingt (20) enseignants, cinq (5) inspecteurs de l’enseignement élémentaire et cinq (5) conseillers pédagogiques itinérants (CPI) bénéficieront d’une semaine de formation dans ce domaine. Les parties prenantes nous livrent leurs impressions…