​UGB : Jean-Baptiste MASSALY remporte le concours « Ma Thèse en 180 secondes »

Le doctorant Jean-Baptiste, membre du Laboratoire d’Electronique, Informatique, Télécommunications et Energies Renouvelables (LEITER) a décroché jeudi la première place du concours national « Ma Thèse en 180 secondes ». Treize (13) candidats venus de différentes écoles doctorales du pays étaient en lice lors de cette compétition organisée par l’école doctorale Sciences et technologie de l’Université Gaston Berger en collaboration avec l’Agence Universitaire de la Francophone (AUF) et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.



Ce concours offre aux doctorants et aux jeunes docteurs une occasion unique de parfaire leur aptitude en communication et de diffuser leurs recherches dans l’espace public.



Après son triomphe grandement récompensé, Jean-Baptiste MASSALY va défendre les couleurs du Sénégal à la finale internationale de « Ma Thèse en 180 secondes » qui se tiendra en novembre à Abidjan. Il va tenter d’arracher un trophée déjà remporté par l’UGB en 2022 après une brillante prestation de Mané SECK, docteur en physique de l’École Doctorale des Sciences et des Technologies, au Théâtre Outremont à Montréal, au Canada.



D’emblée, le professeur Professeur Ngalla NDJITTE, président du comité d’organisation et directeur de l’Ecole Doctorale des Sciences et des Technologies s’engage à mettre toutes les chances du côté du Doctorant MASSALY. Il a réaffirmé sa volonté de hisser le favori du Sénégal sur le podium en lui assurant un bon encadrement.