​UGB : Une veillée citoyenne pour "la restauration de la République"

La communauté universitaire de Saint-Louis s’est réunie samedi autour d’une veillée citoyenne sur les soubresauts qui malmènent la démocratie sénégalaise. Cette tribune publique, deuxième du genre organisée par le Collectif des Universitaires pour la Démocratie (CUD), a permis aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants d’apprécier les ramifications de la crise résultante du report de la présidentielle.



« La crise qui touche le Sénégal et la République affecte le monde universitaire », a indiqué Ferdinand Diène Faye, Maître de Conférence à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. « L’UGB de Saint-Louis est un endroit tristement symbolique parce que deux étudiants sont décédés alors qu’ils exprimaient librement leur opinion sur la manière dont le pays est géré », a-t-il ajouté.



Il s’est interrogé sur la pertinence du projet de loi controversé portant amnistie d’infractions criminelles ou correctionnelles commises entre février 2021 et 25 février 2024. « Les familles de victimes ne doivent pas rester sans justice », soutient le membre du CUD qui regrette l'inertie face aux injustices multipliée.



« On est habitué à certaines choses de sorte qu’on ne s’indigne plus. Deux étudiants sont morts alors qu’ils manifestaient. On a l’impression que cela ne choque pas autant. Notre capacité d’indignation a été neutralisée », s'est indigné le professeur Faye.