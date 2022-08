​YAW livre les recettes de sa victoire : " Le contact direct avec les populations" - vidéo

« Nous avons été très satisfaits lorsque nous avons parcouru les quartiers de Saint-Louis. Nous avons constaté la solidité du lien que nous avons créé avec la population depuis les élections locales », s’est réjoui la tête de liste départementale de l’intercoalition YAW-WALLU en point de presse hier pour faire le bilan du scrutin. « Nous avons opté pour le face–à-face avec les habitantes et habitants de Saint-Louis afin de les mettre en face de leurs responsabilités », a dit Ababacar Abba MBAYE. « Nous avons noué un pacte de confiance et construit un contact direct avec les elles », a-t-il ajouté en indiquant que les thématiques de sa campagne ont été axées sur les profils et propositions de candidats à la députation. YAW-WALLU se félicite de relever le pari en dépit de l’organisation des élections dans des conditions difficiles marquées notamment par la tenue d’examens de fin d’études, de célébration de la Tabaski et d’inondations. Il a tenu a magnifié la détermination de ses composantes qui ont su surmonter ces obstacles pour remporter la victoire.