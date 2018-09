1440, la nouvelle année musulmane est arrivée

1439 fini, voici venu 1440. La nouvelle année du calendrier musulman est fixée cette année au mardi 11 septembre, correspondant au 1er jour du Muharram, un des quatre mois islamiques sacrés, ont annoncé l'Arabie Saoudite et plusieurs pays musulmans. Le Conseil français du culte français (CFCM) devrait, en conséquence, faire une annonce similaire. Une date qui rappelle l’épisode de l’émigration (Hégire) du Prophète Muhammad et de ses proches compagnons de La Mecque vers Médine en l’an 622 de l’ère chrétienne.



« Cet événement historique doit nous rappeler le grand élan de solidarité et de générosité qui a permis aux migrants mecquois de trouver, auprès de leurs frères et sœurs médinois, refuge, réconfort et respect de leur dignité », rappelle l’Union des mosquées de France (UMF) dans un communiqué dimanche 9 septembre. « La commémoration de cet événement doit nous rappeler également la Charte de Médine, rédigée par le Prophète Muhammad, paix et salut sur lui, pour organiser la coexistence pacifique des différentes composantes de la nouvelle société Médinoise, notamment les juifs et les musulmans. »



Peu de musulmans en France et en Europe prêtent encore attention au calendrier islamique tant le calendrier grégorien en usage a pris une grande place dans la vie quotidienne de tous et chacun. Rappelons que le calendrier hégirien repose sur un cycle lunaire et compte environ 11 jours de moins que l’année grégorienne, ce qui explique que la date du nouvel an dans le calendrier civil n’est jamais la même d’une année à l’autre.



Cette année encore, pour la troisième fois consécutive, la nouvelle année musulmane est célébrée à la même période que Rosh Hashana, le nouvel an juif 5779, entre le 9 et le 11 septembre.





Achoura, temps fort de Muharram



Le nouvel an musulman n’est traditionnellement pas un jour de fête. Seules le sont, pour la grande majorité des musulmans, l’Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois du Ramadan, et l’Aïd al-Adha (ou Aïd el-Kébir), la fête du sacrifice. Toutefois, la plupart des pays musulmans d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, décrètent la période du nouvel an islamique fériée pour marquer cette date.



Temps fort du mois de Muharram : son dixième jour, appelé Achoura, qui est fixé en conséquence au jeudi 20 septembre. Ce jour est traditionnellement jeûné par les musulmans pratiquants en hommage au prophète Moïse qui a souhaité remercier Dieu pour avoir sauvé son peuple du Pharaon lors de l’exil hors d’Egypte.



Ndarinfo vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 1440 et 5779 !