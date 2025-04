À Ngallèle, le patrimoine culturel célébré à l'école en hommage à Pape Samba Sow Zoumba

Le Collège d'Enseignement Moyen (CEM) de Ngallèle a accueilli samedi un événement intitulé « La culture à l’école », consacré à la valorisation du patrimoine culturel et à l’hommage rendu au célèbre conteur Pape Samba Sow. Cette initiative vise à renforcer le lien entre les jeunes générations et les éléments fondateurs de leur culture.



Pape Samba Sow, reconnu pour son engagement dans la promotion des arts oraux et récompensé par de nombreux trophées, a été mis à l’honneur pour sa contribution remarquable à la sauvegarde de la tradition du conte.



Selon Ousmane Aw, professeur d’éducation artistique et porteur du projet, il a été constaté une certaine déconnexion des élèves avec des aspects essentiels du patrimoine culturel. Il souligne ainsi la nécessité de multiplier les actions de sensibilisation culturelle à travers des événements pédagogiques.