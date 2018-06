A Nouakchott, une sénégalaise déférée devant le parquet pour avoir versé de l'eau bouillante sur son époux

Un mari de nationalité sénégalaise, résident au quartier Kouva relevant de Sebkha à Nouakchott Ouest et polygame, a été grièvement blessé à l’abdomen et au bras, révèlent des sources, selon lesquelles, son frère et son ami, n’ont pas échappé eux aussi au supplice.



Tout a commencé, après une dispute verbale agitée entre le mari et sa seconde femme Amy Samba, qui ne semble pas, eu égard à son châtiment sévère, avoir pardonné cette vive querelle.



En effet, elle versa dans un accès de colère, de l'eau bouillante, sur son époux et sa compagnie. La femme a été déférée devant le parquet, à la suite d’une plainte portée contre elle à la police de Sebkha.



Traduit de l’Arabe par Cridem