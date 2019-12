AQUACULTURE : la ferme de l’UGB veut développer sa capacité de production (vidéo)

Une nouvelle récolte de poissons a été effectuée, mercredi, à la ferme aquacole de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cet espace d’expérimentation permet aux étudiants de l’ UFR des Sciences agronomiques, de l'Aquaculture et des Technologies alimentaires (S2ATA) de mettre en pratique les enseignements théoriques acquis au fil de leur formation. Malgré les efforts consentis par la direction de la section en développant des activités de production, le manque de moyens et le déficit en infrastructures bloquent l’épanouissement des initiatives pédagogues. En effet, un seul bassin est utilisé pour l’élevage des alevins mâles et femelles. Par ailleurs, le bâtiment qui devrait abriter l’unité de fabrique d’aliments n’a toujours pas été réceptionné …