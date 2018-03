Alimentation Scolaire à Saint-Louis : Près de 8 millions de repas servis dans 270 écoles en 2017

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’alimentation scolaire dénommé Food for éducation, financé au Sénégal par le département américain de l’Agriculture (Usda), pour un coût global de cinq milliards FCfa sur trois ans (2016-2018), le conseiller technique de ce projet, Idrissa Bâ, spécialiste des cantines scolaires, a révélé que près de 8 millions de repas ont été servis, en 2017, par Counterpart international, dans 270 écoles de la région Nord, dont 204 écoles élémentaires et 66 écoles maternelles. Ce faisant, près de 45.000 élèves ont bénéficié de ces repas et près de 900.000 tonnes de vivres ont été utilisées pour la préparation de ces mets riches en vitamines et en oligo éléments, équilibrés et variés.



Le Consultant Idrissa Bâ s’exprimait à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation scolaire organisée à Mpal (trentaine de kilomètres de Saint-Louis) par Counterpart international. En présence du sous-préfet de l’arrondissement de Rao, Cheikh Tidiane Ndiaye, des représentants de l’Inspection d’académie (Ia) de Saint-Louis, de l’Agence nationale de la case des tout-petits et d’autres invités, M. Bâ a précisé que le panier alimentaire, qui a toujours été mis à la disposition de ces 270 écoles primaires et préscolaires de neuf arrondissements de la région Nord, est constitué de riz, de farine, de maïs enrichie, d’huile enrichie à la vitamine A, de lentilles et de petits pois.



Cette année, à Mpal, lors de cette célébration placée sous le thème : « Consommer local », le riz localement cultivé et moulu en couscous, accompagné d’une sauce au poulet, a été encore servi aux élèves des écoles maternelles de Mpal, Grand-Mpal, Thialène et de la case des tout-petits de la sainte cité de Mame Rawane Ngom.





Les enfants ont bien apprécié ce repas. Le responsable du Bureau de Counterpart à Richard-Toll, Abdoul Aziz Fall, a souligné que le thème est d’actualité en raison de la crise alimentaire qui frappe beaucoup de pays de l’Afrique subsaharienne, particulièrement le Nord du Sénégal où l’Ong intervient, depuis 2001, dans la sécurité alimentaire à travers la mise en place de cantines scolaires et des programmes d’urgence. Il a rappelé que ce projet américain a fortement contribué à l’atténuation progressive des disparités entre milieux urbains et milieux ruraux vulnérables, entre filles et garçons, mais aussi à freiner le taux d’abandon.



Mbagnick Kharachi DIAGNE

LE SOLEIL