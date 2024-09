Apprentissage de l’Anglais : à Saint-Louis, un "Summer Camp " développe des pratiques pédagogiques novatrices

À l’initiative des Américaines Laura et Allison et du « Book Club » du CEM André Guillabert, un camp d’apprentissage de l’Anglais a été lancé. Durant quatre jours d’immersion rythmés par des diverses activités pédagogiques et ludiques, les élèves améliorent leur compétence en Anglais.



« Cette initiative développe de nouvelles approches dans l’apprentissage de l’Anglais en favorisant des partages d’expériences et de méthodologies avec les enseignants », a indiqué Magatte FAYE « Mister Bown », émérite professeur d'anglais, chargé du pilotage de ce séminaire. « Nous cherchons à stimuler le développement personnel et à renfoncer les relations interpersonnelles pour permettre à ses enfants d’être des citoyens du monde », a-t-il dit.



Avec la participation de deux élèves déficients visuels, le « Summer Camp » répond à sa vocation inclusive. Ce qui suscite une joie intense chez Laura et Allison. Ayant déjà séjourné à Saint-Louis, elles ont exprimé leur joie de revenir partager cette communion empreinte de jovialité avec de jeunes férus de langue anglaise.