Appui scolaire : Wallu NDAR remet des kits scolaires à 250 apprenants vulnérables

L’Association Wallu NDAR a remis hier samedi 250 kits scolaires à des élèves vulnérables, au cours d’une cérémonie à laquelle des notabilités coutumières, des autorités éducatives et politiques de Saint-Louis ont pris part. Parmi les bénéficiaires de cette première édition, des déficients visuels et des apprenants à mobilité réduite.



« Leur sélection s’est faite dans la transparence », a renseigné Zayire FALL, le président de Wallu NDAR.



« Pour un bon ciblage, nous avons demandé à l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) et au service régional de l’Action sociale d’identifier les bénéficiaires. Cela nous a permis de toucher le type d’élève que nous voulons assister », a-t-il expliqué en magnifiant la générosité de ses partenaires à cet élan d'humanisme.



« Nous avons mis à la disposition des enfants, des sacs, des cahiers, des matériels géométriques et des stylos. Ceci, leur permettre d’étudier convenablement comme tous les autres enfants ».



M. FALL a par ailleurs déploré la dégradation avancée de plusieurs écoles de la Commune. Il a invitant les Saint-Louisiens de la diaspora à venir à la rescousse de leur ville « qui se meurt ».