Arona NDIAYE : " L'école Cheikh TOURE a retrouvé une partie de son âme"

La mise en service d’une partie de l’école Cheikh TOURE de Guet-Ndar suscite la joie du président du Comité de Gestion. « Voilà 4 années que nous faisions péniblement notre rentrée scolaire. C’est l’avenue Ousmane Thiané Sarr nous servant de cours d'école. Aujourd’hui, cette page est tournée pour le bonheur des élèves et des parents que nous sommes », se félicite Arona NDIAYE.



« Une belle synergie nous a permis enfin de retrouver l'ambiance vivante d’antan. Il s’agit de l'association FIDEI, partenaire exceptionnelle de l'école, de l’apport des nouveaux gouverneurs et Préfet, sans oublier l'IEF et IA (qui nous ont toujours soutenus), mais également le Maire et son adjointe Fatou Diouf. Je peux affirmer aujourd'hui que Cheikh Touré a retrouvé une partie de son âme », a-t-il ajouté.





Il faut noter que la partie Sud du bâtiment A de cette école touchée par l'érosion côtière, a été complètement récupérée et le logement transformé en deux classes. Ce qui donne au total neuf salles de classe en élémentaire, plus un bureau du Directeur et une maternelle complète, avec un magasin et un bureau pour la Directrice.



« Tous ces aménagements sont financés par la FIDEI à travers le projet Dekkal Cheikh TOURE », indique M. NDIAYE qui magnifie l’apport considérable de cette organisation à but lucratif au profit cet établissement.





« Si ces événements malheureux avaient trouvé sur place Gouverner et un Préfet comme Alioune Badara NIANG et Mamadou NDIAYE, nous ne serions pas à ce jour avec une déperdition de plus de 1000 élèves. Si d'autres avaient su nous écouter comme vous l'avez fait, les choses auraient pu être différentes, nos enfants et leurs parents n'auraient pas souffert autant. Qu’ils endossent cette lourde responsabilité », a-t-il conclu.



