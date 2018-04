Arrêt sur image : Mame Mbaye Niang devant les grilles de l'Assemblée nationale, le 23 juin 2011

Le documentaire "Africa photo" du nom du célèbre studio du premier photographe Africain et Sénégalais installé à La Médina à Dakar, Mama Casset, retrace l’itinéraire d’un homme fasciné par l’image.



Le film de 52 minutes réalisé en 2014 par l’Italienne Elisa Mereghetti a été projeté, jeudi, au complexe cinématographique Ousmane Sembène du Magic land.

Il retrace l’itinéraire d’un homme fasciné par l’image jusqu’à en perdre la vue au soir de sa vie et "méthodique" jusqu’au bout des ongles comme en témoignent ses enfants.

La cinéaste ouvre l’album photo d’un homme né en 1908 à Saint-Louis du Sénégal et qui a appris la photographie auprès du Français Oscar Lataque à Dakar. Il est décédé en 1992.

A la fin de ses études primaires, il est embauché par Tennequin au Comptoir photographique de l’Afrique occidentale française (AOF) à Saint-Louis.

Il intègre ensuite l’armée de l’Air française pour laquelle il réalisera de nombreuses photographies aériennes. Ces images présentent le Sénégal de l’époque et particulièrement le vieux Dakar avec ses architectures coloniales, des scènes de vie.

Il y a surtout des portraits d’hommes, de femmes et d’enfants anonymes parés de leurs plus beaux habits et bijoux.

Pour l’ancien directeur général de l’UNESCO, Amadou Makhtar Mbow, neveu de l’artiste, "Mama Casset a été parmi les premiers Africains à pouvoir donner confiance aux Africains de se faire photographier".

Selon lui, "il a su donner aux Africains cette sensibilité africaine du comment représenter leur image".

Mais les clichés en noir et blanc, une couleur dont le photographe a été fidèle jusqu’au bout, ont permis de revisiter une esthétique de la mode aussi bien vestimentaire que celle de la coiffure du Sénégal portée par une bourgeoise urbaine comme rurale.

Car sur les photos de Mama Casset qui trônent dans presque toutes les maisons, comme s’en souvient sa fille Fatou Casset dans le film, les plus beaux habits, bijoux et coiffures y paraissent. Sa deuxième femme était sa muse.