Au Sénégal, des difficultés de financement pèsent sur la recherche – vidéo

Un atelier de formation sur la rédaction de projets de recherche scientifique s’est ouvert jeudi à l’Université Gaston de Berger de Saint-Louis. Cette session de cinq jours organisée par le Centre d'Excellence Africain en Mathématiques Informatique et TIC (CEA-MITIC) en collaboration avec l’Agence Nationale de la Recherche Scientifique Appliquée (ANRSA), offre à près d’une quarantaine d’enseignants-chercheurs des aptitudes à concevoir et à formuler des projets de recherche scientifique en vue de soumettre à des appels à financement. Le professeur Maissa MBAYE, coordonnateur du CEA-MITIC) a déploré les difficultés liées au financement de la recherche. Ce qui empêche la valorisation et le transfert des résultats de ces travaux. « Ils se limitent à la publication dans les revues scientifiques », a-t-il expliqué.