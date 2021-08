BAC 2021 : A Saint-Louis, 1794 élèves admis au 1er tour et 3419 au second

Les résultats globaux du Baccalauréat 2021 au niveau de l'Académie de Saint-Louis affichent un taux de réussite de 16,80% et d'admissibilité de 32,03%.



Ils sont en tout 1794 élèves dont 969 garçons et 825 filles à avoir réussi au premier tour de cet examen du baccalauréat.

L'Académie de Saint-Louis a eu au total 9 mentions Très Bien ; 81 mentions Bien et 301 mentions ABien. Cependant, sur ces 1794 candidats admis au premier tour, 894 élèves dont 456 garçons et 438 filles le sont en série L2 ; 409 élèves dont 213 filles et 196 garçons en série L'1 ; 406 élèves dont 252 garçons et 154 filles en série S2 ; 38 élèves en série S1 ; 34 élèves en série L-AR ; 10 élèves en série LA et 3 élèves en série S3. Ce qui fait un total de 1347 élèves admis au premier tour dans les séries littéraires dont 687 garçons et 660 filles et 447 élèves dont 282 garçons et 165 filles admis au premier tour dans les séries scientifiques.



Toujours par rapport à ces 1794 élèves admis au premier tour, l'IEF de Saint-Louis Commune en compte 769 élèves, suivie de l'IEF de Dagana (388) ; l'IEF de Podor (338) ; l'IEF de Pété (157) et enfin l'IEF de Saint-Louis Département (142).

S'agissant maintenant des élèves admis au second tour de cet examen du baccalauréat 2021, l'Académie de Saint-Louis en compte 3419 élèves dont 1790 filles et 1629 garçons soit un taux d'admissibilité de 32,03%. Ces élèves sont d'ailleurs attendus ce jour, samedi, dans leurs centres d'examen respectifs pour tenter à nouveau leur chance afin de réussir à cet examen du baccalauréat 2021.



Yves TENDENG

SUD ONLINE