BAC 2021 : Tous les résulats du Jury 1541

Lycée d'excellence aimé Césaire de Saint-Louis

Jury 1541. Série L2: 100 candidats :

19 amis d'office dont 06 Abien,

29 admis au second tour.



Série L' 1:

200 candidats :

34 admis d'office dont 2 mentions très bien, 3 Bien et 11 Abien,

51 admis au second tour.