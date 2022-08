BBY gagne la Commune de Ross-Béthio avec une différence de 416 voix

Centre Ross-Béthio sur les 7 bureaux: BBY a 643 voix et YÉWI a 822 voix, donc YÉWI gagne avec une différence de 179 voix.



Centre Ndiorno sur les 3 bureaux: BBY a 434 voix et YÉWI a 307 voix, donc BBY gagne avec une différence de 127 voix.



Centre Santhiaba sur les 3 bureaux: BBY a 342 voix et YÉWI a 298 voix, donc BBY gagne avec une différence de 44 voix.



Centre Raynabé sur les 2 bureaux : BBY a 352 voix et YÉWI 16 voix, donc BBY gagne avec une différence de 336 voix.



Centre Odabé Nawar 1 bureau: BBY a 101 voix et YÉWI 13 voix, donc BBY gagne avec une différence de 88 voix.



Donc, pour la Commune de Ross-Béthio sur les 16 bureaux de vote : BBY a 1872 voix et YÉWI a 1456 voix.