BP appuie des écoles et daaras de la Langue de Barbarie et du Gandiolais

La multinationale pétrolière britannique BP (British Petroleum) a remis, mardi, 450 kits scolaires à des écoles de la Langue de Barbarie et de la Commune de Ndièbène Gandiol. Des Nattes, des bouilloires et livres coraniques ont été également offerts à des daaras des deux localités. Par ailleurs, une remise symbolique de matériels de nettoiements et produits hygiéniques pour les écoles a été faite à cette occasion



« Cet appui vise renforcer la fonctionnalité des écoles et la performance des élèves au niveau des districts de langue de barbarie et Gandiol », a renseigné Pape Daouda SAMBA, animateur local de BP Éducation à Saint-Louis.



« Il entre en parfaite phase avec le programme social de PB, Kosmos Energy et Petrosen », a-t-il ajouté.



