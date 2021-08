Bac à Saint-Louis : Un taux de réussite de 16,80% au premier tour

La région de Saint-Louis (nord) affiche un taux de réussite de 16,80 pourcent à l’issue du premier tour du baccalauréat, annonce son inspection d’académie, dans un communiqué parvenu à l’APS.



Sur un effectif de 1794 élèves, 969 ont été déclarés admis chez les garçons, soit un taux de réussite de 20,29 pourcent. Chez les filles, elles sont 825 à avoir décroché leur premier diplôme universitaire pour un taux de réussite de 13,98 pourcent.



La région a enregistré 9 mentions très bien, 81 mentions bien et 301 mentions assez bien, indique l’IA.



Elle signale que 3419 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux de 32,03 pourcent en valeur relative.



La série L1 enregistre 409 admis (11 pourcent), la L2 894 (15 pourcent) et LAR 34 (62 pourcent).



Pour les séries scientifiques, la S1 totalise 38 admis (86 pourcent), contre 406 (36 pourcent) pour la S2 et 3 (50 pourcent) pour la S3.



APS