Baccalauréat 2024 : 11470 candidats dont 6957 filles et 4513 garçons en lice à Saint-Louis

Les épreuves du baccalauréat ont démarré ce matin pour 11470 candidats dont 6957 filles et 4513 garçons au niveau de l’Académie de la région de Saint-Louis. Le plus grand nombre de candidats se trouve dans la circonscription de l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Saint-Louis commune qui comptabilise 3337 candidats dont 1983 filles et 1354 garçons.



Elle est suivie de l’IEF de Dagana (3227 candidats dont 1919 filles et 1308 garçons). L’IEF de Podor comptabilise 2788 candidats dont 1778 filles et 1010 garçons) et celle de Pété 1238 candidats dont 737 filles et 501 garçons).



Pour Saint-Louis département , 880 candidats sont en examen dont 540 filles et 340 garçons.



Le plus grand nombre de candidats se trouve dans les séries littéraires avec notamment 6652 candidats en L2 ; 3250 candidats en L’1 ; 1395 candidats en S2 et 43 candidats en S1. Les séries L-AR et LA enregistrent respectivement 61 et 46 candidats.