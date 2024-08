CFEE À SAINT-LOUIS : l'IEF de Dagana en tête du podiom

L’inspection de l’éducation et de la formation de Dagana (nord) a enregistré, cette année, un taux de réussite de 71,16 % au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), la classant première de la région de Saint-Louis, indique son secrétaire général, Baye Birame Diakhaté.



Avec ces résultats jugés ‘’satisfaisants’’, l’IEF de Dagana arrive en tête du classement de la région de Saint-Louis, devant Podor qui avoisine les 70% et Saint-Louis qui affiche un taux de réussite de 64,99%.



Vingt écoles du département de Dagana ont enregistré 100% en taux de réussite à cet examen, signale Baye Birane Diakhaté.



Il s’agit, entre autres, des écoles Gabriels Deshayes, Pakh-Amadou Basse Sall, Mboudoum Est, Peulh Dioss et Kassack Nord, a-t-il précisé.



Au total, 6.215 candidats, dont 2.754 filles et 3.461 garçons, se sont présentés à cet examen. Ils étaient répartis dans 44 centres, a rappelé le secrétaire général de l’IEF.





