CLUSTER TOURISME DE L'UGB : Appel à candidatures pour deux certificats

-------------L’UFR de Lettres et Sciences Humaines en collaboration avec le Cluster de Tourisme, le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3F.P.T.) et le projet FPEC financé par l’Etat du Sénégal, la Banque mondiale et l’Agence française de développement, vous propose un certificat de langue (niveau autonome, B2). Cette formation de trois (03) mois est destinée aux guides certifiés et se déroulera en alternance (université-milieu professionnel). Le nombre de places est limité à quinze (15).• Etre titulaire d’un certificat de guide touristique du Cluster Tourisme• Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur de l’UFR/LSH ;• Copie légalisée des diplômes ;• CV• Dépôt des dossiers : du 26 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à 12h.-------------L’UFR de Lettres et Sciences Humaines en collaboration avec le Cluster de Tourisme, le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3F.P.T.) et le projet FPEC financé par l’Etat du Sénégal, la Banque mondiale et l’Agence française de développement, vous propose un certificat de spécialité en Concepteur de circuit touristique. Cette formation de 444 heures se déroulera en alternance (université-entreprise).• Etre titulaire d’un Baccalauréat + 3 ans d’expérience au moins dans le domaine du tourisme ou être titulaire d’une licence ou d’un BTS dans le domaine de la production.• Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur de l’UFR/LSH ;• Copies certifiées conformes du diplôme et relevé de notes de Licence ;• CV• Reçu de versement de la banque.• Frais de dossier : 5000 francs à verser sur le compte Bank of Africa, n° SN 100-08001-008002010002-90;• Dépôt des dossiers : du 26 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à 12h.Le Directeur de l’UFR