COOPÉRATION INTERNATIONALE : Signature d’une convention-cadre entre l’UGB et Nestlé (vidéo)

La formalisation de ce partenariat fait suite à une visite d’une équipe du Centre de Recherche et de Développement de Nestlé basé en Côte d’Ivoire à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, en 24 juin 2019. Elle s’inscrit dans le cadre du programme « Nestlé Académique Alliance – Africa ». Cette initiative qui offre à la multinationale suisse des opportunités de collaboration avec les universités pour identifier des solutions scientifiques et technologiques durables et évolutives permettant d'accélérer l'innovation de produits répondant aux besoins des consommateurs locaux. La nouvelle synergie institutionnalisée en marge d’une cérémonie de remise du premier prix du programme "Africa Innovation Challenge" remportée par des étudiantes de l’UGB, s’orientera vers l’offre de bourses de master et de doctorat, mais aussi l’identification des sujets sur lesquels les experts de Nestlé pourraient intervenir dans la recherche à l’UGB.