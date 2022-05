Cérémonie de Graduation : l’UFR SEG célèbre ses génies - vidéo

L’Unité de Formation des Sciences Économiques et Gestion a célébré samedi ses meilleurs étudiants à l’occasion d’une cérémonie solennelle marquée par une forte présence de la communauté. Accompagnées par les décibels de la chorale Saint-Augustin de l’UGB et de la Troupe du Fanal, cinq promotions successives (22-26) des différentes sections ont reçu leurs parchemins devant leurs parents comblés de joie. « Nous avons tenu à rendre hommage à ses diplômés qui se sont donnés corps et âme pour réussir, aux collègues enseignants et aux PATS qui se sont engagés pour faciliter les conditions d’enseignement », a déclaré le directeur de l’UFR, El Hadji Abdoul Aziz NDIAYE. Il a invité les récipiendaires à s’inspirer du parcours des parrains. « Il y a dans ce pays des modèles de réussite qui peuvent inspirer les jeunes à aller de l’avant », a-t-il dit, en indiquant que « dans la vie, il faut se fixer des défis et faire tout pour les relever ». M.NDIAYE invite les gradués à prendre comme credo l’humilité, la persévérance et l’excellence.