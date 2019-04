Colère noire des travailleurs de l'UGB : "La dictature des étudiants a suffisamment duré" (vidéo)

Les travailleurs de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ont tenu, ce matin, sont dans tous leurs états après les actes de vandalisme au Rectorat et l’attaque perpétrée sur un enseignant. En assemblée générale, ce matin, L'Intersyndicale des Personnels administratif, technique et de service (PATS) réclame des sanctions sévères contre les étudiants frondeurs, auteurs de cette forfaiture.



« La dictature des étudiants a suffisamment duré. Il faut que la peur change de camp », a crié Ousmane NDIAYE, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires (STESU)



« Nous disons non ! Cela suffit. Nous ne sommes plus en sécurité dans ce temple de Savoir », a-t-il confié.



« Nous avons clairement entendu dans un audio qui circule leur plan de séquestrer le personnel après avoir vers les eaux usées », a révélé M. DRAMÉ, représentants du Le Syndicat des Travailleurs de l’UGB de Saint-Louis (SYNTUS)



Les travailleurs ne comprennent pas que les étudiants s’adonnent à « des actes d’animosité » au moment où d’importants efforts sont fournis par les autorités universitaires pour les mettre dans de bonnes conditions d’étude.