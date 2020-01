Construction de 6 pavillons d'une capacité de 2000 lits à l’UGB : les travaux en phase de finition (communiqué)

Les travaux dont la maitrise d’ouvrage est assurée par la Direction de la Maintenance, des Constructions et des Équipements de l'Enseignement supérieur (DMCEES) sont actuellement en phase de finalisation et vont accroitre de 50,9 % la capacité d’accueil du campus social de l’Université, renseigne un communiqué du Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous) reçu à NDARINFO.



« La direction du CROUS demande à la communauté estudiantine de faire preuve d’un peu plus de patience pour permettre aux services concernés de réceptionner ce bien public que tout citoyen doit respecter et faire respecter en s’abstenant de tout de nature à compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité », note le document.



« La direction en collaboration avec les services de l’État prendra toutes les dispositions pour que bien public soit préserver, au bénéfice des générations présentes et futures. Le Crous, conformément à sa mission et au règlement intérieur, mettre en place une commission technique qui procèdera en toute transparence aux travaux de précodification pour l’attribution des lits aux ayant-droits dès réception des nouveaux pavillons », indique le texte.



La note signale par ailleurs qu’« aucune procédure parallèle ne sera admise et l’intérêt exclusif de l’étudiant sera préservé. Pour toute information complémentaire, elle invite les étudiants « à se rapprocher du service de l’hébergement du Crous ».



