Coup dur pour BBY : La mouvance de MTN rejoint l'intercoalition Yaw-Wallu - vidéo

Chamboulement dans l’échiquier politique de NDAR, à quelques jours du vote. Une gifle est administrée à la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui, par la voix de son leader local Mansour FAYE, invitait le professeur Mary Teuw NIANE à rejoindre les rangs de l’Alliance Pour La république (APR). Sa dynamique rejette catégoriquement la requête et s’allie avec l’intercoalition de l’opposition Yaw-Wallu. « Cette main hypocrite que tu as tendue, nous la refusons », a pesté Ousmane NDIAYE, un des responsables de la mouvance en marge d'une rencontre avec Abba MBAYE.



Des conséquences fâcheuses contre BBY ...



Bango et Ngallèle, des fiefs de Mary Teuw NIANE risquent encore d’échapper à l’opération de charme de l'édile de NDAR. Yaw-Wallu va également tirer profit des entrées de l’ancien recteur de Saint-Louis dans la zone de Ndiébène Gandiol, Fass-Ngom et Mpal. Avec les démissions et défections notées à Gandon, Benno risque de digérer un plat amer dans le département, au soir du 31 juillet. « C’est un choix objectif », a indiqué Ousmane NDIAYE. « C’est un moment historique. Nous avons là, l’occasion de relever le défi de faire partir Mansour FAYE. Les dignes fils de Saint-Louis se sont enfin réunis. Cette union est une réponse à un vœu pieux de la population de Saint-Louis qui a tant souffert de la gouvernance de Mansour FAYE ».



Vers une poignée de main entre PROS et MTN ?



Ousmane SONKO en campagne nationale est attendu à Saint-Louis ce lundi 25 juillet. Une rencontre entre lui et l’ancien ministre de l’Enseignement Supérieur et le leader de Pastef n’est pas à écarter. Déjà, l’on annonce la mise en branle de l’armada de Communication de MTN pour une victoire éclatante de l’opposition. « Nous avions perdu les locales à cause d’une fraude massive, mais aussi de nos divisions », a confié Abba MBAYE, réconforté. « Nous ne pouvons pas avancer, séparés », a dit le chef de file de YAW-WALLU. Il assure que Mary Teuw NIANE est une valeur sûre qui « met la compétence au centre de ses préoccupations ». « C'est un soutien décisif et providentiel que nous avons attendu, démarché, espéré et souhaité», a-t-il conclu.



NdarINFO.COM