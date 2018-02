Crise dans le secteur de la Pêche entre le Sénégal et la Mauritanie : « Les pêcheurs Guet-Ndariens sont des frères » (député Mauritanien)

Les concessions en faveur des pêcheurs sénégalais ne le sont pas en fait, puisque ce sont des frères, a assuré Marrakchy Abdourahmane, député Mauritanien. Le parlementaire qui prenait part à la table ronde du réseau des parlementaires pour la Bonne Gouvernance des Ressources Minérales, a même laissé entendre que chaque fois que les deux pays arrivent à des accords, et qu’ils ne sont pas dans l’intérêt de la partie mauritanienne, « nous on considère que ça l’est parce que les pêcheurs de Saint-Louis sont considérés comme des mauritaniens à cause de la proximité », a-t-il assuré.