Culture de l’excellence : Le MCDS s’engage - vidéo

Après avoir distribué 3000 kits scolaires dans la Commune et de département de Saint-Louis, le mouvement citoyen pour le Développement du Sénégal (MCDS) a organisé ce matin, sa traditionnelle journée de l’excellence. Une centaine d’apprenants ont été honorés à cette occasion devant des notabilités coutumières et un représentant de l’administration territoriale. « Nous asseyons d’apporter notre pierre à la culture de l'excellence. Nous organiser cette journée pour stimuler ce sentiment chez les enfants », a indiqué Badara GUEYE, le président de cette mouvance. « Nous évoluons dans une société marquée par la compétition. Il ne suffit plus da passer en classe supérieure. Il s’agit d’être excellent », a-t-il dit. Il a invité les parties prenantes de l’excellence à assumer leurs responsabilités pour une éducation performante. « C’est une responsabilité partagée. Certes, elle incombe au corps en enseignants, aux autorités et collectivités. Mais les parents aussi ont une part entière à jouer », a conclu M. GUEYE