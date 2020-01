Dématérialisation des procédures : l’UGB lance sa plateforme de préinscription en ligne (vidéo)

Dans l’optique d’alléger le processus de préinscription des étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, une plateforme en ligne élaborée par le Centre de Calcul Ousmane SECK(CCOS) a été lancée, mercredi, en présence des autorités de l’institution.



Avec la nouvelle interface, la démarche de soumission jugée contraignante par les usagers, a été simplifiée. Le candidat pourra recevoir son identité d’étudiant dans un délai raisonnable.

La confection de ce dispositif entre dans un vaste programme de dématérialisation des processus administratif et pédagogique, signale Amsata NDIAYE, enseignant la section de Physique de l’UFR des de Sciences Appliquées et de Technologies (UFR SAT).



« En effet, la gestion des activités pédagogiques, l’organisation des enseignements et des délibérations ont été digitalisées », rappelle le directeur du CCOS. Le Temple de Sanar travaille également sur une application de gestion de ressources humaines qui va améliorer en la transmission adéquate des informations entre les différents services.



>>> Suivez ses explications ...