Des bacheliers non-orientés démentent les propos du ministre Cheikh Oumar Hann

Invité dans une télévision de la place, le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann, dit que « tous les bacheliers ont été orientés ». Ce qu'ont démenti beaucoup d'élève en attente de leur orientation. Ils promettent d’envahir la rue prochainement pour se faire entendre.



« À propos du ministre, Cheikh Oumar Hann, nous sommes très étonnés d’entendre son discours hier nuit. S’il dit qu’il n’y a aucun bachelier qui n’a pas reçu son orientation, alors que tous les non-orientés de 2019 sont restés en rade. Ils sont en train de déambuler dans la rue. Il faut ajouter à ces 700 bacheliers cette année, de 2020 qui sont toujours en attente », dénonce Souleymane Diouf, leur porte-parole.



Selon M. Diouf, depuis deux ans qu’ils se battent, mais ils n’ont reçu aucun soutien venant des autorités étatiques. « Nous sommes là, depuis deux ans, en train de fustiger. On n’a reçu aucun soutien venant des autorités étatiques. Seulement lors du Conseil des ministres, lorsque le président de la République avait demandé d’orienter tous les bacheliers. Ce qui a été encore une promesse non tenue que le ministre devrait faire et d’obéir au chef de l’Etat. Il y a certain de nos camarades qui se sont rendus au ministère pour vérifier les informations. En revenant ici nous allons voir qu’est ce que nous allons organiser pour répondre au propos du ministre Cheikh Oumar Hann », dit-il.



PRESSAFRIK