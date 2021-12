Des lampes solaires aux élèves des villages non électrifiés : la campagne sociale des GDS porte ses fruits – vidéo

Soutenus par le Fonds de Dotation de la Compagnie fruitière de Marseille, les Grands Domaines du Sénégal (GDS) poursuivent leur programme de dotation de lampes solaires au profit des écoliers résidant dans des villages non électrifiés de la Commune de GANDON. Un projet de 10.000 euros a été ficelé dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) pour permettre à chaque établissement scolaire de la zone d’implantation des GDS de bénéficier de 40 lampes solaires automnes ainsi qu’une station de recharge. À la première de distribution aux résultats satisfaits sur les performances scolaires selon l’IEF de Saint-Louis, les villages de Lampsar Peul, Mbaylar et Toddé, Pont Ndiadoune, Mbarigot ont été servis. Une seconde campagne a été lancée mercredi 22 décembre 2021. Ainsi, Bou Menguene, Ndialam, Salguir ont reçu leur lot. Pour cette phase, 120 lampes ont été offertes. Une assistance qui suscite de la satisfaction de la part des populations bénéficiaires et des autorités éducatives.