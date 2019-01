Deuil Au Japon, un robot pourra prendre le visage d’un proche disparu

La créatrice de ce projet, Etsuko Ichihara a décidé de se lancer lors du décès de sa grand-mère. « Je me souviens clairement de l’enterrement. Du maquillage a été appliqué sur le visage de ma grand-mère décédée. On a mis des fleurs dans son cercueil. Après sa crémation, notre famille a ramassé les os de ses cendres. C’était un rituel choquant » explique-t-elle à une chaîne de télé nippone.



Un programme imitant la parole



Le concept s’appelle Digital Shaman, et il ne suffira pas de se l’acheter dans le premier magasin venu. Les personnes tentées par l’expérience devront préparer leur démarche avant le décès de la personne. Après le décès, un programme imitant la parole du défunt pourra même délivrer quelques messages. La durée de vie du robot n’est que de 49 jours, correspondant à celle du deuil au Japon.