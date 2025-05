Disparition des cours de renforcement à Saint-Louis : les acteurs haussent le ton

Les cours de renforcement tendent à disparaître à Saint-Louis, une situation qui inquiète de plus en plus les acteurs de l’éducation. Selon certains encadreurs pédagogiques, cette tendance serait l’une des causes de la baisse du niveau d'études observée chez les élèves, avec des répercussions notables sur les résultats des examens.



Ces professionnels appellent les parents d’élèves à sensibiliser leurs enfants sur l’importance de ces cours complémentaires, qui permettent de renforcer les acquis et de mieux se préparer aux évaluations.



Par ailleurs, ils soulignent que le manque d’appui et de moyens constitue un frein majeur au bon déroulement de ces activités pédagogiques, pourtant jugées essentielles pour relever le niveau.