Édition spéciale 1er Mai : les syndicats font entendre leur voix à la gouvernance

À Saint-Louis, les travailleurs de divers secteurs ont célébré la fête du Travail en remettant leurs cahiers de doléances aux autorités. Le Syndicat national autonome des pêcheurs demande l’annulation de l’article 66 du Code de la pêche interdisant le monofilament. Près de 600 travailleurs du FERA réclament six mois d’arriérés de salaire. Les maçons, quant à eux, appellent à une revalorisation de leur métier et à une meilleure prise en compte dans l’attribution des marchés publics. En fin d’édition, un focus sur le phénomène des castes au Sénégal, toujours vivace, mais de plus en plus contesté par une jeunesse déterminée à briser les tabous.