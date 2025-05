Éducation environnementale : le RESACLAP mobilise les élèves à Saint-Louis

Le Réseau des clubs littéraires, d’art et de philosophie Léopold Sédar Senghor (RESACLAP) tient sa 21e conférence nationale du 1er au 4 mai 2025 au lycée des jeunes filles Ameth Fall de Saint-Louis. L’édition de cette année est organisée autour du thème « À l’école de l’environnement », avec pour objectif principal de sensibiliser les élèves à l’importance de la protection de l’environnement.



La rencontre réunit plusieurs parties prenantes, notamment des acteurs sanitaires, des représentants de la brigade régionale d’hygiène ainsi que des responsables de la SONAGED (Société Nationale de Gestion des Déchets). Ces intervenants ont été conviés afin de partager leur expertise et d’encourager de meilleures pratiques en matière d’hygiène et de gestion des déchets.



Les échanges ont porté sur les conséquences des comportements nuisibles sur l’environnement, comme le dépôt sauvage d’ordures, la pollution des eaux ou encore le non-respect des normes d’hygiène. À travers des ateliers pédagogiques, les élèves ont été invités à réfléchir à des solutions locales et concrètes pour préserver leur cadre de vie.



Pour les organisateurs, cette conférence vise aussi à renforcer l’engagement des jeunes en les incitant à devenir des modèles de comportement responsable au sein de leurs établissements et communautés. La démarche s’inscrit dans une volonté plus large de faire de l’éducation un levier de transformation sociale et environnementale.