Éloquence en anglais : les élèves de Saint-Louis affichent un haut niveau

« Les participants se sont exprimés sur divers sujets d’actualité, en anglais, devant un jury composé d’enseignants et de personnalités du monde éducatif. Les jeunes orateurs ont fait preuve d'une bonne maîtrise de la langue, d’un esprit critique affirmé et d’un sens certain du leadership », a déclaré Magatte Faye, plus connu sous le nom de Mister Brown, professeur d’anglais à la retraite.



« Les enfants ont montré qu’ils ont du talent, un esprit de leadership, et qu’ils sont au fait des questions contemporaines », a-t-il déclaré. « Les belles prestations que nous avons vues aujourd’hui prouvent que cette jeunesse mérite toute notre confiance », a-t-il ajouté.



L’ancien enseignant a également profité de l’occasion pour évoquer l’évolution de l’enseignement de l’anglais au Sénégal, en soulignant l’importance croissante de cette langue dans le monde contemporain.



« Il y a à peine deux mois, j’étais à une réunion avec le ministre de l’Éducation nationale sur l’introduction de l’anglais à l’école élémentaire. C’est un enjeu majeur », a-t-il rappelé. Il a assuré que « l’anglais est devenu une commodité mondiale. Ceux qui maîtrisent cette langue auront plus de facilité à évoluer dans un monde globalisé. »



M. Faye a enfin invité les jeunes à partager leurs compétences avec les plus jeunes. « Préparez-vous à accompagner vos petits frères et sœurs dans cette dynamique d’ouverture au monde », a-t-il lancé aux participants.