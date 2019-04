Enseignement supérieur : Mary Teuw NIANE a passé le témoin à Cheikh Oumar ANN

Cérémonie de passation de service, ce matin, entre le ministre sortant de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) le professeur Mary Teuw NIANE et le nouveau Cheikh Oumar ANN.



« Je remercie le Président de la République Monsieur Macky Sall qui nous a donné l’opportunité de servir notre pays aux fonctions de Ministre de la République. Il nous a permis de mener des transformations de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation », a déclaré le professeur NIANE, au terme de la rencontre.



Il a adressé ses hommages aux personnels de l’enseignement supérieur, aux acteurs de l’enseignement supérieurs en souhaitant du « succès » et de la « réussite » à son successeur.



NDARINFO.COM