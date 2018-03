Facebook : un virus se propage grâce à une vidéo porno

Une vidéo porno comme cheval de Troie

Magnet permet le vol des données personnelles

Avec l’hiver, les virus se propagent très rapidement dans le monde réel, mais certains d’entre eux peuvent également s’avérer très virulents sur la toile ! C’est le constat effectué par un expert en sécurité qui a détecté qu’un logiciel malveillant sévissant sur Facebook a déjà infecté plus de 100 000 ordinateurs en moins de deux jours grâce à une méthode plutôt bien ciblée.C’est le Guardian qui évoque l’histoire mise au jour par un spécialiste de la sécurisation informatique nommé Mohammad Reza Faghani sur le blog Seclist.org. La méthodologie des pirates est extrêmement bien rodée puisqu’elle utilise la viralité du réseau social créé par Mark Zuckerberg et ses 1,39 milliard d’utilisateurs pour infecter un maximum d’ordinateurs.Les utilisateurs de Facebook ont pris l’habitude de partager, parfois sans réfléchir, les vidéos qu’ils trouvent sur leur mur. Les pirates l’ont bien compris et cette fois, ils ont caché leur logiciel malveillant dans uneLes utilisateurs peu méfiants commencent par regarder le début de la vidéo, puis, une fois qu’ils sont bien entrés dans le scénario, la vidéo se coupe et invite le spectateur à télécharger un lecteur vidéo pour pouvoir voir le dénouement du film.C’est dans ce logiciel que se trouve le logiciel malveillant Magnet, un cheval de Troie qui permet aux pirates de prendre le contrôle du clavier et de la souris de l’ordinateur infecté, mais surtout de récupérer les données personnelles de l’utilisateur (mots de passe, carte de paiement…).Là où la méthode est pernicieuse, c’est que le malware se permet de poster la vidéo en votre nom et va inviter automatiquement 20 de vos contacts Facebook à visionner la vidéo à leur tour. Donc, si vous voyez ce type de message sur votre mur Facebook, évitez de cliquer dessus sans réfléchir, et dites vous qu’il existe de nombreux autres moyens d’accéder à ce type de contenu sur le web…