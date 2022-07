« Faux opposants » et contrats pétroliers : Ousmane SONKO évoque la signature "grave" d’un ex-ministre de Macky SALL - vidéo

La tête de liste nationale de l’intercoalition YAW-WALLU a invité lundi les populations de Saint-Louis à « voter utile ». « Beaucoup d’acteurs de l’opposition bombent le torse s’en prennent à notre coalition sans que nous ne réagissions. Avant hier, j’ai simplement égratigné certains, ils se sont mis à tressaillir et à m’injurier », a-t-il dit. « Je maintiens mes propos. D’ailleurs, quelqu’un se dit être le champion de la transparence et qu’il a les mains propres. Alors que sa signature sur les contrats pétroliers, lorsqu’il ministre de l’Énergie, est à l’origine de la situation grave qui prévaut », révèle le leader de Pastef. « Il y a beaucoup de faux dévots dans ce pays. Ils se taisent lorsqu’ils profitent des avantages et se mettent à rouspéter une fois mis dehors », a laissé entendre le maire de Ziguinchor. « lls étaient où quand nous menions ce combat « , s’est-il interrogé. « Beaucoup ont été renforcés par le régime en moyens dans le saule optique d’affaiblir la vraie opposition », a-t-il assuré.