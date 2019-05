GANDON : belle communion des gouvernements scolaires (vidéo)

Ambiance joviale à l’ouverture, samedi, du FOSCO du lycée et collège de GANDON marquée par une forte mobilisation des la communauté éducative. Alpha Mamadou DIOP, le parrain de la cérémonie pour la deuxième fois consécutive n’a ménagé aucun effort pour permettre aux élèves de vivre cette communion éducative dans la plus grande allégresse.



Une œuvre de solidarité magnifiée par le professeur Amadou FALL, encadreur des deux gouvernements.



« Ces espaces pédagogiques créent un climat de fraternisation permettant aux élèves de persévérer dans les études, mais aussi de savoir vivre en cohésion », a rappelé le professeur d’histoire et de Géographie. « Nous voulons préparer « la relève», a-t-il dit en réaffirmant l’engagement de l’équipe pédagogique à pousser les élèves sur le chemin de l’excellence.



Les représentants du parrain ont fait part de sa volonté de soutenir l’éducation. Ils ont salué les importantes actions sociales menées Alpha Mamadou DIOP dans sa localité.



