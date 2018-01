Gouvernance territoriale : aperçu des réalisations de l’année 2017 (vidéo)

Votre Grand Entretien reçoit Ousmane SOW, le directeur général de l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis. M. SOW passe en revue quelques réalisations enregistrées au courant de l’année 2017. De la maitrise des procédures de passations des marchés, en passant par l’appropriation de l’intercommunalité et la résilience aux changements climatiques, les collectivités locales de la région ont su développer des acquis considérables grâce à l’accompagnement de l’ARD, à l’implication positive de l’administration et à l’appui de précieux partenaires. Ousmane SOW décline, ici, les défis à relever et les perspectives d’avenir en terme de gouvernance territoriale. Regardez !