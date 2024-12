Graduation de la 31e promotion de l’UFR Crac : les récipiendaires invités à être des « citoyens modèles »

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a célébré samedi la graduation de la 31e promotion de l’Unité de Formation et de Recherche des Civilisations, Religions, Arts et Communication (CRAC).



Ces étudiants ont été formés dans des domaines variés tels que la Communication, les Langues et la Cultures africaines, les Métiers des Arts et de la Culture, les Métiers du patrimoine, les Sciences sociales des religions et l’Infographie.



Deux figures emblématiques de l’UGB ont été choisies pour parrainer la consécration marquée par une mobilisation de la communauté. Il s’agit du Professeur Mary Teuw Niane, ancien recteur et directeur de Cabinet du président de la République du Sénégal et Youma Fall, ancienne directrice de la langue française, culture et diversités à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).



« La seule mission que nous avions, c’était d’en faire des citoyens modèles avec des compétences qui pourront leur permettre d’être acteurs positifs de la société », a déclaré Ibrahima SARR, le directeur de l’UFR Crac.



« Aujourd’hui, c’est un sentiment de satisfaction qui nous habite. Parce que nous regardons ces étudiants avec leurs diplômes et savons que nous avons réussi la mission qui nous a été confiée », a-t-il ajouté. L’enseignant-chercheur d’indiquer que plus de 335 étudiants ont été formés dans les amphis de son UFR depuis sa création.



Le professeur Mary Teuw NIANE s’est réjoui du choix porté sur lui. Il a exprimé des sentiments forts ressentis au cours de cette communion, nourris par les souvenirs les premiers instants d’une UFR qu’il a vu naître. « C’est une journée très forte. C’est le résultat qui était escompté. Former des étudiants de qualité, les graduer et leur donner l’opportunité de servir leurs pays et de servir l’Afrique », a confié M. NIANE.