IEF de Saint-Louis : 4.829 candidats au CFEE et à l’entrée en sixième

Au total, 4829 candidats dont 2137 filles vont passer jeudi et vendredi l’examen du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le concours d’entrée en sixième dans 29 centres d’examens de la commune de Saint-Louis, annonce un communiqué reçu à l’APS.



L’Inspecteur de l’éducation et de la formation (L’IEF) de Saint-Louis, Cheikh Yaba Diop, a pris ’’toutes les dispositions utiles’’ pour ’’une parfaite organisation’’ du CFEE et de l’entrée en 6e, souligne la même source.



Le personnel enseignant a été mobilisé, selon les autorités, soulignant que 462 enseignants sont convoqués pour assurer la surveillance et le secrétariat.



Selon le communiqué, des missions de supervision seront envoyées dans les centres d’examen et menées par l’IEF et le pool d’Inspecteurs de l’Education appuyés par les agents de l’IEF.



Un nouveau chronogramme du déroulement des épreuves a été diffusé compte tenu de ’’l’importance’’ que le ministère de l’Education nationale ’’accorde à cet examen’’, qui se déroulera dans un contexte particulier marqué par la pandémie de la Covid-19.



Le communiqué assure que l’IEF de Saint-Louis ’’a pris toutes les dispositions nécessaires’’ face a l’augmentation des cas de contaminations au Coronavirus constatée ces derniers temps dans la commune de Saint-Louis, invitant l’ensemble des acteurs à promouvoir davantage le respect du protocole sanitaire.



’’Des instructions fermes sont données pour le respect de ce protocole sanitaire, par le lavage des mains, la distanciation physique, le port du masque ou toutes autres actions allant dans le sens de permettre un déroulement normal, sécurisé et sans risque de l’Examen’’, lit-on dans le document.



